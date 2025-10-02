الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجمت القوات البحرية الإسرائيلية، أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، الذي يحمل ناشطين ومساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها طلبت من الأسطول تغيير مساره لاقترابه من "منطقة قتال نشطة".

ردود أفعال على اعتراض إسرائيل أسطول الصمود العالمي

وأعلن أسطول الصمود العالمي أن مصير النشطاء وأفراد الطاقم لا يزال "مجهولا" بعد قيام قوات بحرية بمداهمة السفينة "سيريوس" وبعض القوارب الأخرى.

وقال الأسطول، مساء الأربعاء، إنه في "نحو الساعة 20:30 بتوقيت غزة (17:30 بتوقيت غرينتش)، تم اعتراض سفن عدة من أسطول الصمود بشكل غير قانوني، والاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المياه الدولية، بما في ذلك ألما وسيريوس".

وقال منظمو الأسطول في بيان: "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشكل غير قانوني باعتراض واعتلاء سفن عدة في المياه الدولية".

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس: "ركاب حماس-الصمود على متن يخوتهم، ويشقون طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة".

فيما يلي بعض ردود الفعل من العالم:

* وزارة الخارجية الفلسطينية:

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن "إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي" واعتبرته "انتهاكا أخلاقيا وقانونيا للقانون الدولي والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، وغيرها من المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان".

وأكدت على أن إسرائيل "لا سلطة ولا سيادة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية الممتدة من قطاع غزة وعلى المياه الدولية".

* حركة حماس:

عبرت حركة حماس في بيان عن دعمها لنشطاء الأسطول ووصفت الاعتراض بأنه "اعتداء يضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال".

وأضافت الحركة في البيان "نؤكد أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم".

وذكر بيان حماس "نحيي شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورا".

* حملة مشاركة في الأسطول:

"وقالت حملة (مسيرة إلى غزة-اليونان) المشاركة في الأسطول إن أعمال القرصنة المتكررة هذه تنتهك القانون الدولي وقانون البحار... وتقع على عاتق الحكومة اليونانية مسؤولية ضمان سلامة الأطقم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرجال والنساء اليونانيين المشاركين".

* وزارة الخارجية البريطانية:

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "نتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتوضيح أننا نتوقع أن يتم حل الوضع بشكل آمن، بما يتماشى مع القانون الدولي ومع الاحترام الواجب لحقوق جميع من هم على متن القوارب.

"يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض لإيصالها بأمان إلى غزة. تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية حل الأزمة الإنسانية الفظيعة في غزة. وهذا يعني الرفع الفوري وغير المشروط للقيود المفروضة على المساعدات حتى تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من إيصال الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

* جنوب إفريقيا

وقال سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا في بيان الخميس "اعتراض (الأسطول) في المياه الدولية قبالة سواحل غزة يفاقم انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي وإلحاق المعاناة، بما في ذلك المجاعة، بالشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن هذا الفعل "جريمة خطيرة أخرى من إسرائيل بحق التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة وإحلال السلام في المنطقة".

وتابع البيان "تدعو جنوب إفريقيا إسرائيل إلى ضمان وصول الشحنة الضرورية لإنقاذ الأرواح التي ينقلها هذا الأسطول إلى سكان غزة، لأن الأسطول يمثل التضامن مع غزة، وليس المواجهة مع إسرائيل".

* كولومبيا

أما جوستابو بيترو رئيس كولومبيا، كتب على إكس: "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهناك جريمة دولية جديدة ارتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

* ماليزيا

وقال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم "بعرقلة مهمة إنسانية، أظهرت إسرائيل ازدراء مطلقا ليس فقط لحقوق الشعب الفلسطيني بل أيضا لضمير العالم. الأسطول يجسد التضامن والتعاطف والأمل في إغاثة أولئك الذين يرزحون تحت الحصار".

* تركيا

ووصفت وزارة الخارجية التركية "الهجوم" الإسرائيلي على الأسطول بأنه "عمل إرهابي" يهدد حياة مدنيين أبرياء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الادعاء العام في إسطنبول أعلن أنه بدأ تحقيقا في اعتقال 24 مواطنا تركيا على متن قوارب مشاركة في الأسطول بتهم تشمل سلب الحرية ومصادرة مركبات نقل والإضرار بالممتلكات.

* أستراليا

وقالت وزارة خارجية أستراليا في بيان، الخميس إنها على علم بتقارير عن "اعتقالات" نفذتها القوات الإسرائيلية على متن أسطول الصمود العالمي وإنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها الذين كانوا على متنه.

وقالت الوزارة في بيان "تدعو أستراليا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين معاملة إنسانية".

* ألمانيا

وقالت متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الوزارة تطالب إسرائيل بمعاملة من على متن القوارب المتجهة إلى غزة بشكل جيد ومتناسب.