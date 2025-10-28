الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت حركة حماس مساء الثلاثاء، إنها ستؤجل تسليم جثة أحد الجنود الإسرائيليين التي عُثر عليها خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، بسبب الخروقات.

حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات

وأكدت الحركة في بيان أن التصعيد الإسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين التي تم العثور عليها الثلاثاء في أحد مسارات الأنفاق بقطاع غزة، وذلك عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.