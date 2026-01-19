الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجم مستوطنون، مساء الاثنين، خربة المراجم التابعة لأراضي لقرية دوما جنوب نابلس.

مستوطنون يهاجمون خربة المراجم جنوب نابلس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين هاجموا الخربة، وحاولوا الاعتداء على الفلسطينيين الذين تصدوا لهم.

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحمت الأراضي المحاذية لمنازل فلسطينيين في الخربة، قبل أيام، وأقامت سياجا على جزء منها، بهدف الاستيلاء عليها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال العام الماضي 23,827 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث نفذ جيش الاحتلال 18384 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 4723، ونفذت الجهتان معا 720 اعتداء.