الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، بأن 20 أسرة فلسطينية من عائلات الزايد، اضطرت مساء الاثنين، إلى تفكيك منازلها وبركساتها ومغادرة تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، نتيجة تصاعد مضايقات واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، في إطار سياسة تهجير قسري تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار.

تهجير قسري لـ20 أسرة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المنظمة قولها إن هذه العائلات تعرضت خلال الفترة الماضية لسلسلة اعتداءات شملت ملاحقات، وتهديدات، ومنع الرعي، والاعتداء على الممتلكات، ما جعل بقاءها في المنطقة أمراً بالغ الصعوبة.

وأكدت البيدر أن ما يجري يأتي ضمن مخطط ممنهج لتفريغ الأغوار من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني، مطالبة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للسكان.