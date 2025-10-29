الرياض - كتبت رنا صلاح - ندد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بـ “وحشية" قوات الدعم السريع في السودان و"الاستهداف الإتني" للمدنيين بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في غرب البلاد.

الاتحاد الأوروبي يندد بـ وحشية الدعم السريع ضد المدنيين في السودان

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "استهداف المدنيين بناء على انتمائهم الإتني يظهر وحشية" قوات الدعم السريع.



وأضافت "تقع على عاتق قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يشمل العاملين في المجال الإنساني" و"الصحفيين" داعية الطرفين المتحاربين إلى "خفض التصعيد فورا".



وتزداد المخاوف على المدنيين في السودان بعد اتهامات بحصول انتهاكات واسعة في الفاشر التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع الأحد ومقتل خمسة متطوعين من الهلال الأحمر في ولاية شمال كردفان السودانية.



وفي الفاشر، اتهمت القوة المشتركة، الحليفة للجيش السوداني، قوات الدعم السريع الثلاثاء بـ “إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل" منذ الأحد في المدينة "معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن".



وأسفر النزاع المتواصل في السودان منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقات الدعم السريع، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليونا، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".



وباتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل إقليم دارفور الواسع الذي يشكل ثلث مساحة السودان.