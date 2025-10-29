الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد وفاة 421 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال عام 2025، من بينهم 113 طفلًا، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وفاة 421 بغزة بسبب سوء التغذية في 2025

وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا غير مسبوق في الوضع الصحي، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

ودعت الصحة العالمية إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لضمان وصول الغذاء والمستلزمات الطبية إلى السكان، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الوفيات، خاصة بين الفئات الضعيفة.