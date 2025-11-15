الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت نائبة المفوض العام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ناتالي بوكلي، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر استمرارها في تقييد تدفق المساعدات إلى غزة.

الأونروا: الاحتلال يقيّد المساعدات لغزة في مخالفة للقانون الدولي

ووفقا لـ (يورو نيوز)، أشارت بوكلي إلى أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز نصف الكمية اليومية المطلوبة، أي بين 500 - 600 شاحنة، مشددة على أن لدى الأونروا مخزونا يكفي لتحميل ما يصل إلى ستة آلاف شاحنة من الغذاء والخيام والمواد الأساسية، وأن هذه الإمدادات التي تكفي سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر موجودة في الأردن ومصر، لكنها لم تصل إلى القطاع بسبب العراقيل الإسرائيلية.

وقالت بوكلي، إن العالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطالب بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان دخول المساعدات من دون قيود.