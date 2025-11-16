الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت الحملة اقتحام منازل وتفتيشها، والتنكيل بالسكان، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن القوات اعتقلت 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون.

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأشارت الدائرة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات العناصر على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى.