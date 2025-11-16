العالم اليوم - السيسي يفتتح محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

انتم الان تتابعون خبر السيسي يفتتح محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 05:04 مساءً - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عددا من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد الواقع في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضمنت افتتاح شركة قناة السويس لتداول السيارات وافتتاح محطة سكاي بورتس للخدمات اللوجستية متعددة الأغراض.

وأكد السيسي خلال الافتتاح تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال النقل واللوجستيات متعهدا بتقديم كافة التسهيلات ذات الصلة.

والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي هيئة عامة أنشأتها مصر عام 2015 بقرار جمهوري كمنطقة حرة ومركز تجاري عالمي على مساحة 460 كيلومتر مربع تهدف إلى جلب الشركات العالمية للاستثمار في بيئة أعمال مواتية وتسهيل وصولها إلى أسواق المنطقة.

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أيه. پي. موللر – ميرسك" كيث سفندسن، اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، منوها إلى ما تقدمه الحكومة المصرية من تسهيلات.

ويصنف ميناء شرق بورسعيد الذي يقع في المدخل الشمالي لقناة السويس، كأفضل ميناء حاويات في أفريقيا والثالث عالميا ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات على مستوى العالم.

أما رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول السيارات "سكات"، أوليفير دي نوراي، فقد أكد أن شركة "سكات" بمشاريعها في مصر ستكون منصة لإنتاج السيارات وتصديرها للعالم.

وتكشف الأرقام الرسمية اهتماما حكوميا بالغا بتطوير قطاع النقل واللوجستيات حيث اتسعت مساحة الموانئ المصرية من 40 مليون متر مربع عام 2014 الى 75 مليون في 2025 والمخطط زيادتها إلى 100 مليون في 2030 كما استقبلت الموانئ المصرية خلال 10 سنوات 106 مليار طن بضائع بعد اضافة ارصفة جديدة بطول 70 كيلومتر.

بدوره أكد رئيس مجموعة شركات سكاي بورتس المصرية، طارق فتحي أن المشاريع التي تقوم بها المجموعة في مصر ستساهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن أنه في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025، تم جذب استثمارات قيمتها 11.6 مليار دولار، تركزت على توطين الصناعة، بما في ذلك في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، وفقا لاستراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، إلى تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتعكس مؤشرات البنك الدولي قفزة لمستوى الموانئ مصرية بتصنيف محطة حاويات دمياط ضمن أفضل 20 محطة حاويات في العالم وتصنيف ميناء الاسكندرية ضمن أفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2025 ودخول ميناء السخنة دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعمق ميناء تم حفره في الارض من صنع الانسان بعمق 19 متر.