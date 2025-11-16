الرياض - كتبت رنا صلاح - أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون من أراضي وادي قانا في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

الاحتلال يقتلع 135 شجرة زيتون في سلفيت

وقال المدير العام لمديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد، إن الاحتلال اقتلع نحو 135 شجرة زيتون يزيد عمرها على سبع سنوات، تعود ملكيتها لثلاثة مزارعين من البلدة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر تشرين الأول الماضي، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2350 اعتداء، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته.

ونفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 766 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة بـ 542 اعتداء ونابلس بـ 412 اعتداء والخليل بـ 401 اعتداء.

وتنوّعت الاعتداءات بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.