الرياض - كتبت رنا صلاح - رحب البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات المهمة لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.

البرلمان العربي يرحب بقرارات أممية داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

وأكد البرلمان في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، الجمعة، أن هذا التأييد الدولي الواسع يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية، ورفضه للإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الضم، والاستعمار، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، موجها الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد اليماحي، على أن اعتماد هذه القرارات يشكل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ويمهد الطريق نحو تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

كما أكد، استمرار البرلمان العربي في تحركاته البرلمانية والدبلوماسية الإقليمية والدولية؛ لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.