الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد حملة انتخابية اتسمت بالتصريحات الحادة، يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الجمعة رئيس بلدية نيويورك المنتخب الديموقراطي زهران ممداني، الذي برز كأحد أبرز معارضيه. وأكد ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، استعداده لمختلف السيناريوهات خلال هذا اللقاء الأول مع الرئيس، المعروف بانتقاداته العلنية لبعض ضيوفه في المكتب البيضاوي.

ترامب يستقبل ممداني

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وصفت الزيارة بأنها "دليل على استعداد الرئيس للقاء الجميع"، رغم انتقادها لاختيار الديموقراطيين استقبال شخصية تصفها بـ"الشيوعية". ممداني، المولود في أوغندا لعائلة هندية، بنى حملته على قضية ارتفاع تكاليف المعيشة في نيويورك، متهماً ترامب بالتركيز على مصالح الأثرياء، فيما وعد هو بتحسين القدرة الشرائية للسكان.

ورغم دعم ترامب لمنافسه أندرو كومو، تمكن ممداني من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات في انتخابات شهدت مشاركة قياسية تجاوزت مليوني ناخب، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 1969. وأكد أنه سيعمل مع الرئيس في أي برنامج يخدم سكان نيويورك، لكنه لن يتردد في معارضته إذا أضر بمصالحهم.

خبراء السياسة يرون أن الاجتماع قد يحمل مخاطر لرئيس البلدية الجديد، إذ لا يستبعد البعض أن يواجه مواقف محرجة أو ضغوطاً مشابهة لتلك التي تعرض لها الرئيس الأوكراني زيلينسكي سابقاً. ومع ذلك، وصف ممداني اللقاء بأنه "روتيني"، مشيراً إلى أن العديد من مشاريعه في نيويورك تعتمد على قرارات فدرالية في مجالات الأمن والاقتصاد.

ورغم الانتقادات الموجهة لقلة خبرته، يسعى ممداني إلى تعزيز فريقه عبر الاستعانة بشخصيات مخضرمة مثل دين فوليهان، وإعادة تعيين جيسيكا تيش على رأس شرطة المدينة، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً على أن نهجه السياسي لن يكون ثورياً بالكامل، بل مزيجاً من الإصلاح والاستمرارية.