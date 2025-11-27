الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة طوباس، لليوم الثاني، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة.

الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس لليوم الثاني

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال ما زالت تدهم العديد من منازل الفلسطينيين في أغلب مناطق محافظة طوباس، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 100 ، نصفهم من بلدة طمون.



وأضاف أنه تم الإفراج عن 27 من المعتقلين في ساعة متأخرة من الليل، وبقي عدد منهم مكبل اليدين بعد الإفراج حتى وصولهم إلى منازلهم.



وأكد أن قوات الاحتلال تعتدي على العديد من الفلسطينيين وتنكل بهم خلال مداهمة منازلهم عدا عن تدمير محتويات المنازل.



كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت منذ بداية العدوان مع 16 إصابة لفلسطينيين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.



يذكر أن محافظة طوباس تشهد عدوانا واسعا ومتواصلا، لليوم الثاني، حيث تشارك في العدوان قوات كبيرة من الجيش، كما كانت قوات الاحتلال في بداية الاقتحام قد أطلقت النيران بشكل عشوائي في أجواء محافظة طوباس من الطائرات المروحية.



كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية، فيما تشهد أجواء المحافظة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع المسيرة.



وتتعرض ممتلكات الفلسطينيين لأعمال تخريب وتدمير خلال الاقتحام المتواصل، فيما تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية في بلدة طمون انقطاعا للمياه بسبب اعتداء قوات الاحتلال على خطوط المياه في المنطقة.