الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أن المواطن الأفغاني الذي يشتبه بأنه نفذ عملية إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، عمل مع القوات الأميركية في أفغانستان قبل أن يتم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة.

المشتبه به في هجوم واشنطن عمل سابقاً مع الجيش الأميركي

وذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف أن المشتبه به البالغ 29 عاما عمل مع الوكالة ومع الجيش الأميركي وهيئات حكومية أخرى ووصل إلى الولايات المتحدة في أيلول 2021 بعد شهر من انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد وسط فوضى عارمة.