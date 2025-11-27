روسيا تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية

روسيا تعلن السيطرة على بلدة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، السيطرة على بلدة جديدة جنوب شرقي أوكرانيا، والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا.وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها سيطرت على بلدة فاسيوكوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق على خطوط القتال وكبدتها خسائر في المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.

وفي جانب آخر، أدانت محكمة في روسيا، اليوم، ثمانية متهمين بـ"الإرهاب" وقضت بسجنهم مدى الحياة لضلوعم في هجوم استهدف في أكتوبر 2022 جسرا يربط البلاد بشبه جزيرة القرم التي تعد طريق إمداد رئيسيا لقوات الكرملين في الحرب مع أوكرانيا، إذ تشير وقائع الحادثة إلى قيام هؤلاء العناصر بتفجير شاحنة ملغمة من قطاعات الجسر واستلزم الأمر شهورا لإصلاحه، ما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة وأربعة آخرين في سيارة قريبة.

يذكر أن روسيا أعلنت على مدى الأسابيع الأخيرة تقدم قواتها على الجبهة الجنوبية الشرقية من أوكرانيا وسيطرتها على عديد المناطق الجديدة، وسط تقارير غربية تؤكد أن المساحات التي باتت تحت سيطرة موسكو تناهز 161 ألف كم مربع، أي ما نسبته 27 بالمئة من مساحة البلاد.