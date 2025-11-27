1138 مستعمرا يقتحمون الأقصى
اقتحم مستعمرون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 1138 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وسط حماية أمنية من شرطة الاحتلال التي أمن عملية الاقتحام والخروج.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد المبارك ومداخل البلدة القديمة، ومارست على المقدسيين كافة صنوف التضييق والتنكيل في إطار تنفيذ مخططات التقسيم المكاني والزماني للأقصى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 1138 مستعمرا يقتحمون الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.