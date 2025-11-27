أخبار اليمن : 1138 مستعمرا يقتحمون الأقصى

1138 مستعمرا يقتحمون الأقصىاقتحم مستعمرون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن 1138 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وسط حماية أمنية من شرطة الاحتلال التي أمن عملية الاقتحام والخروج.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد المبارك ومداخل البلدة القديمة، ومارست على المقدسيين كافة صنوف التضييق والتنكيل في إطار تنفيذ مخططات التقسيم المكاني والزماني للأقصى.