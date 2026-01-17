ترامب: نأمل ألا يؤدى الخلاف فى قضية سد النهضة إلى صراع عسكرى بين مصر وإثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:20 صباحاً - وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها على أن حل التوترات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى يأتى فى صدارة أولوياته، معربًا عن أمله فى ألا يؤدى الخلاف القائم إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومؤكدًا حرصه على تحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

وأعلن ترامب استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه نهر النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشددًا على إدراك بلاده للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد المائية لنهر النيل بما يضر بجيرانها، معتبرًا أن مفاوضات عادلة وشفافة، ودورًا أمريكيًا قويًا في التنسيق والمتابعة، يمكن أن يفضي إلى اتفاق دائم يخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.