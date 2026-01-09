الرياض - كتبت رنا صلاح - قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الخميس إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة المناخ الرئيسية للمنظمة الدولية هو "خطأ فادح" سيلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي والوظائف ومستويات المعيشة.

الأمم المتحدة: انسحاب واشنطن من معاهدة المناخ خطأ فادح

وأضاف ستيل في بيان "بينما تتقدم جميع الدول الأخرى معا، فإن هذه الخطوة الأحدث للتراجع عن القيادة العالمية والتعاون المناخي والعلوم ليس من شأنها إلا أن تلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي والوظائف ومستويات المعيشة، حيث تتفاقم حرائق الغابات والفيضانات والعواصف الضخمة والجفاف بسرعة".

وتابع "هذا خطأ فادح سيجعل الولايات المتحدة أقل أمانا وأقل ازدهارا".