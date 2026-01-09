الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي​​​​​​​، الجمعة، استكمال تدريبات عسكرية أجراها فوق قمة جبل الشيخ جنوبي سوريا، التي يواصل احتلالها منذ نحو عام.

تدريبات عسكرية إسرائيلية على قمة جبل الشيخ السوري

وقال الجيش، في بيان، إن "قوات الاحتياط في وحدة رجال الألب، أنهت سلسلة تدريبات هدفت إلى إعداد قوات الوحدة للعمل العملياتي في الأحوال الجوية القاسية فوق قمة جبل الشيخ في سوريا".

وأضاف أن عناصر الوحدة تدربوا (في هذه التدريبات) على العمل في "ظروف ميدانية معقّدة وجبلية"، مستخدمين "وسائل خاصة بالوحدة تتيح العمل في الطقس القاسي وتساقط الثلوج".

وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، ثم توسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ 1967.

وتصر إسرائيل على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، وتنفذ بوتيرة شبه يومية توغلات في أراضٍ سورية، لا سيما في ريف محافظة القنيطرة.