المرور ترفع درجة الاستعداد خطة طوارئ لتأمين الطرق وقت الشبورة والامطار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:30 صباحاً -

تستعد الادارة العامة للمرور لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة من شبورة مائية وسقوط امطار عبر تامين المحاور والطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات وذلك في اطار متابعة مستمرة لحركة المركبات وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية وبما يضمن سلامة مستخدمي الطريق

وتعتمد الخطة على تكثيف الانتشار الميداني ونشر سيارات الاغاثة المرورية على مختلف الطرق مع ربطها المباشر بغرفة العمليات لمواجهة اي طارئ على مدار الساعة كما يتم الدفع بخدمات اضافية بالمناطق التي تشهد انخفاضا في مستوى الرؤية وتنظيم تفويج المركبات عند الضرورة للحد من الكثافات الناتجة عن خفض السرعات

واكدت الادارة انه لن يتم غلق اي طريق الا في حالات انعدام الرؤية فقط مع التشديد على التزام السائقين بتعليمات رجال المرور واتباع قواعد القيادة الامنة خاصة تهدئة السرعة بما يتناسب مع مدى الرؤية وترك مسافات امان كافية وعدم تغيير الحارات بشكل مفاجئ

وخلال الشبورة او الاتربة شددت المرور على ضرورة تشغيل الانوار الامامية على الوضع المنخفض واضاءة انوار الانتظار واستخدام الات التنبيه على فترات متقطعة مع الاسترشاد بالخطوط الارضية والسير في الحارة الوسطى قدر المستطاع وتجنب التوقف في نهر الطريق او على الاكتاف مطلقا مع تشغيل ماسحات الزجاج عند الحاجة

وفي حال تعطل المركبة بشكل مفاجئ يتم ايقافها خارج الجانب الايمن للطريق وتشغيل الانوار ووضع المثلث العاكس قبلها بثلاثين مترا في اتجاه السير مع امكانية طلب خدمة الاغاثة عبر الرقم المخصص

كما نبهت الادارة قائدي المركبات اثناء هطول الامطار الى السير بسرعات منخفضة بسبب انخفاض معامل الاحتكاك والتحكم الجيد في عجلة القيادة وتشغيل المساحات باستمرار ومضاعفة مسافة الامان وتجنب الضغط المفاجئ على الفرامل واستخدام الاشارات الدالة في الوقت المناسب وعدم الانشغال بغير الطريق للحفاظ على التركيز ومنع وقوع الحوادث