المغرب إلى قبل نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بهدفين نظيفين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 01:23 صباحاً -

تأهل منتخب المغرب إلى الدور قبل النهائي من بطولة أمم أفريقيا بعد فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

تقدم منتخب المغرب في الشوط الأول بهدف أحرزه إبراهيم دياز في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني يحرز إسماعيل صيباري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 74 من عمر المباراة، ليتأهل منتخب المغرب إلى الدور قبل النهائي في انتظار الفائز من نيجيريا والجزائر التي ستقام غدا.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون

وجاء تشكيل المغرب كالتالي :

بونو – حكيمي – مزراوي – أكرد – إبراهيم دياز – صيباري – الزلزولي – الكعبي – الخنوس – العيناوي – مسينا

بينما جاء تشكيل الكاميرون كالتالي :

إيباسي – تشامادو – تشي مالون – نوحو – مبومو – ناماسو – أفوم – كوتو – ناجيدا – باليبا – كوفاني

مباراة المغرب ضد الكاميرون

صدام اليوم حمل الكثير من الندية والتاريخ القاري، ودخل أسود الأطلس المباراة بطموحات عريضة لمواصلة الحلم القاري، مدعومين بعاملي الأرض والجمهور، بعدما حجزوا بطاقة العبور إلى ربع النهائي إثر فوز شاق على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16، حمل توقيع نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، في المقابل، واصل منتخب الكاميرون حضوره المعتاد في الأدوار المتقدمة، عقب تجاوزه جنوب أفريقيا بنتيجة (2-1)، مؤكدًا خبرته الكبيرة في المواعيد الحاسمة.