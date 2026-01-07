الرياض - كتبت رنا صلاح - إن البقدونس يعتبر أحد الأعشاب الأساسية التي توجد في كل مطبخ لكي يتم استخدامه في تحضير الطعام، أو السلطة، أو كوضعه كزينة للطعام كما أنه يمكن استعماله في تحضير بعض أنواع المشروبات، ووصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن سهلة التحضير وذات فوائد متعددة

سر عبقري من جدات زمان.. وصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن

إن وصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن تعتبر من الخلطات سهلة التحضير التي لا تستغرق الكثير من الوقت، ويمكن تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار بقدونس طازج ثم إزالة أوراق أو استخدام بقدونس مجففة سيقانه.

وضع ثمن كوب وربع كوب من أوراق البقدونس/ كوب من الماء المغلي حسب الرغبة.

بعد ذلك، يتم غلي البقدونس في الماء لمدة دقيقة واحدة.

تُترك الأوراق في الماء للنقع لمدة تتراوح ما بين 4 و10 دقائق كما أنه يُفضل تركها لمدة أطول لتعزيز النكهة.

ثم تُزال الأوراق من الماء، ويُسكب المزيج في كوب ويتم تناوله.

يمكن إضافة الليمون أو العسل أو السكر له كمنكهات.

فوائد البقدونس للعظام