سر عبقري من جدات زمان.. وصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن

الرياض - كتبت رنا صلاح - إن البقدونس يعتبر أحد الأعشاب الأساسية التي توجد في كل مطبخ لكي يتم استخدامه في تحضير الطعام، أو السلطة، أو كوضعه كزينة للطعام كما أنه يمكن استعماله في تحضير بعض أنواع المشروبات، ووصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن سهلة التحضير وذات فوائد متعددة
إن وصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن تعتبر من الخلطات سهلة التحضير التي لا تستغرق الكثير من الوقت، ويمكن تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم إحضار بقدونس طازج ثم إزالة أوراق أو استخدام بقدونس مجففة سيقانه.
- وضع ثمن كوب وربع كوب من أوراق البقدونس/ كوب من الماء المغلي حسب الرغبة.
- بعد ذلك، يتم غلي البقدونس في الماء لمدة دقيقة واحدة.
- تُترك الأوراق في الماء للنقع لمدة تتراوح ما بين 4 و10 دقائق كما أنه يُفضل تركها لمدة أطول لتعزيز النكهة.
- ثم تُزال الأوراق من الماء، ويُسكب المزيج في كوب ويتم تناوله.
- يمكن إضافة الليمون أو العسل أو السكر له كمنكهات.
فوائد البقدونس للعظام
- من خلال التعرف على خطوات تحضير وصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن، نوضح أن مغلي البقدونس يساعد على تقوية العظام نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين ك كما أن له مفعول ملحوظ في تحسين امتصاص الكالسيوم مما يوضح دوره الفعال في الحماية من الإصابة بهشاشة العظام
- كما أن مغلي البقدونس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي وزيت الاوجينول، وهذا ما يجعله مفيدًا لتعزيز صحة الأفراد الذين يعانون من مرض هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.
- بذلك، يكون قد تم التعرف على خطوات وصفة البقدونس السحرية لتقوية العظام ومحاربة ألم الركبة المزمن، حيث إنه أحد الأعشاب التي تشتمل على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن الاستفادة منها من خلال إضافته إلى الأطعمة أو المشروبات.