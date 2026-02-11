الرياض - كتبت رنا صلاح - قال السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف خلال مقابلة أجراها مع شبكة "آر تي" إن بلاده تجري محادثات مع إسرائيل و"مجلس السلام" ودول أخرى لإنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي"، الناطقة باسم الكرملين.

روسيا تجري محادثات بشأن إنشاء مستشفى بغزة

وأوضح فيكتوروف أن الفكرة طُرحت لأول مرة قبل نحو عامين، وعادت للظهور مجدداً، قائلاً: "أؤكد أننا مستعدون من حيث المبدأ لإنشاء المنشأة الطبية في أسرع وقت ممكن، بمعدات وكوادر روسية".



وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإنشاء المستشفى خلال اجتماع عقده مؤخراً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي هذه المباحثات، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي بقطاع غزة من تحديات كبيرة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على مدار عامين، واستهداف المستشفيات ونقص المساعدات الطبية.