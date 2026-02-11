هند الضاوي: تصريحات الرئيس السيسي في دعم الصومال والبحر الأحمر تحمل دلالات قوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:34 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهود مصر في دعم الصومال الشقيق، ومهمة تأمين البحر الأحمر التي تقع على عاتق الدول المتشاطئة، تحمل دلالات قوية وتأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة

دول البحر الاحمر

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقدم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ومعظمها دول عربية، تشمل مصر واليمن والصومال وإريتريا والسعودية، مشيرة إلى أن الأمن القومي لهذه الدول يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأمن البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وحلقة وصل تاريخية بين القارات القديمة.

البحر الاحمر ليس ساحة صراع

وشددت هند الضاوي، على أن البحر الأحمر ليس ساحة صراع وليدة اللحظة، بل يُعد من أقدم مناطق الصراع في التاريخ، مؤكدة أن القوى العظمى تتنافس منذ عقود طويلة على السيطرة عليه، وقد ازدادت أهميته الاستراتيجية بشكل ملحوظ عقب افتتاح قناة السويس.

ونوهت هند الضاوي، بأن خطورة المشهد الحالي تكمن في أن القوى الكبرى لا تسعى إلى الدخول في صراعات مباشرة، وإنما تعتمد على وكلاء لحماية مصالحها في المنطقة، مشيرة إلى أن دولًا مثل اليمن والسودان والصومال كانت الأكثر تضررًا من هذه الصراعات، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار وانتشار جماعات تعمل لخدمة مصالح قوى خارجية.