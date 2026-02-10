الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، الأربعاء.

صواريخ إيران على رأس جدول أعمال ترامب ونتنياهو

وقال نتنياهو اليوم، إن مباحثاته مع الرئيس الأميركي ستتركز حول المفاوضات مع إيران، وذلك في إطار سعيه إلى حمل واشنطن على تبنّي موقف أكثر تشددا تجاه برنامج طهران للصواريخ البالستية.



ويتزامن اللقاء مع تصاعد ردود الفعل الدولية إزاء الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما عبر السماح للإسرائيليين بشراء أراض في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية.



إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المسالة ستُطرح خلال المحادثات، رغم معارضة ترامب سابقا لأي ضمّ للضفة الغربية.



وقال نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران" مضيفا "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات".



وكان مكتب نتنياهو، أكّد في نهاية الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء سيركز خلال محادثاته مع ترامب على مخاوف إسرائيل من ترسانة الصواريخ الإيرانية، وليس البرنامج النووي فحسب.



وأضاف المكتب أن نتنياهو "يعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تشمل فرض قيود على الصواريخ البالستية ووقف دعم ما يُعرف بمحور إيران".



وترفض إيران إلى الآن توسيع نطاق محادثاتها مع الولايات المتحدة لتشمل ملفات غير السلاح النووي.



وقبل الزيارة، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الثلاثاء من "ضغوط وتأثيرات مدمّرة" على الجهود الدبلوماسية.



وتفاقمت المخاوف الإسرائيلية مع الحرب غير المسبوقة التي جرت بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يوما في حزيران.



ومنذ ذلك الحين، حذّر مسؤولون إسرائيليون مرارا من أن قدرات إيران الصاروخية تشكّل تهديدا بمعزل عن برنامجها النووي، وقد تطرح خطرا آنيا.



ويحذر مسؤولون إسرائيليون بأن إيران قادرة على ضرب إسرائيل دون سابق إنذار، كما يمكنها إنهاك أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية بإطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ في حال اندلاع نزاع طويل الأمد.



وخلال حرب حزيران، أطلقت إيران موجات من الصواريخ البالستية ومقذوفات أخرى باتجاه الأراضي المحتلة، أصابت مناطق عسكرية ومدنية على حد سواء.