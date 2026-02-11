عماد الدين حسين لـ كلمة أخيرة: يحسب للدولة سرية اختيار الوزراء الجدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:27 صباحاً - قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن أي منصب وزاري يترشح له أكثر من مرشح ويتم اختيار واحد فقط، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية والصحف تعاملت باحترافية عالية ونقلت أخبارًا دقيقة، بينما اعتمدت أخرى على معلومات مغلوطة لأغراض هدفية.

سرية اختيار الوزراء

وأوضح عماد الدين حسين، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الدولة حرصت هذه المرة على سرية كبيرة في عملية اختيار الوزراء الجدد، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي معلومة إلا بعد التأكد من صحتها، مما يعكس شفافية الإجراءات الرسمية.

تحديات إرضاء الرأي العام

وأشار عماد الدين حسين عضو البرلمان إلى أن محاولة إرضاء الجميع أمر مستحيل، مؤكّدًا أن الحكومة الجديدة أمامها مسؤولية كبيرة لتحقيق 8 أهداف ومطالب وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن نجاحها في هذه المطالب سيضع مصر على نفس مسار التقدم الذي شهدته دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

دور الإعلام ووزارة الإعلام

وشدد عماد الدين حسين على أهمية تواصل وزارة الإعلام مع الرأي العام، وضرورة أن يكون للوزير دور فعال في جعل الوزارة منصة ناطقة وفاعلة، مشيدًا باختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، الذي وصفه بأنه إضافة قوية للوزارة بفضل خبراته الإعلامية وقدرته على التأثير بشكل إيجابي في المشهد الإعلامي.

توقعات بإضافة قيمة للوزارة

وأكد عماد الدين حسين أن قيادات مثل ضياء رشوان ستسهم في تطوير أداء الوزارة ورفع كفاءتها، مع توفير خطاب إعلامي متوازن وموضوعي يخدم مصالح الدولة والمواطن، ويعزز من مصداقية الإعلام الرسمي.

