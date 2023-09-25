أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ أبو خلبه

الشريف يعزي بوفاة الشيخ أبو خلبهبعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد علي ابوخلبه، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد المهندس/زياد محمد علي ابوخلبه، واخوانه وكافة آل ابوخلبه، بمديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".

