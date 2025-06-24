عاجل: ريال مدريد يتصدر أندية العالم في صناعة النجوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف المركز الدولي لإحصائيات كرة القدم في أحدث تقاريره عن الأندية الأكثر إنتاجًا للمواهب على مستوى العالم، استنادًا إلى عدد اللاعبين الذين تخرّجوا من أكاديمياتها ويلعبون حاليًا في 55 دوريًا مختلفًا، بشرط أن يكون اللاعب قد قضى 3 سنوات من عمر 15 إلى 21 في نفس النادي وأن يكون ناديه الأول.

القائمة جاءت كالتالي:

1- ريال مدريد – 103 لاعبًا

2 – بنفيكا – 102 لاعبًا

3 – برشلونة – 94 لاعبًا

4 – أياكس – 92 لاعبًا

5 – سبورتنغ لشبونة .. 88 لاعبًا

6 – ريفر بليت .. 87 لاعبًا

7 – ديفنسور .. 84 لاعبًا

8 – النجم الأحمر .. 81 لاعبًا

9 – دينامو زغرب .. 79 لاعبًا

10 – بوكا جونيورز ..79 لاعبًا