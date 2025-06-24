الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: ريال مدريد يتصدر أندية العالم في صناعة النجوم

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: ريال مدريد يتصدر أندية العالم في صناعة النجوم 1/2
  • عاجل: ريال مدريد يتصدر أندية العالم في صناعة النجوم 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر ريال مدريد يتصدر أندية العالم في صناعة النجوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف المركز الدولي لإحصائيات كرة القدم في أحدث تقاريره عن الأندية الأكثر إنتاجًا للمواهب على مستوى العالم، استنادًا إلى عدد اللاعبين الذين تخرّجوا من أكاديمياتها ويلعبون حاليًا في 55 دوريًا مختلفًا، بشرط أن يكون اللاعب قد قضى 3 سنوات من عمر 15 إلى 21 في نفس النادي وأن يكون ناديه الأول.

القائمة جاءت كالتالي:

1- ريال مدريد – 103 لاعبًا

2 – بنفيكا – 102 لاعبًا

3 – برشلونة – 94 لاعبًا

4 – أياكس – 92 لاعبًا

5 – سبورتنغ لشبونة .. 88 لاعبًا

6 – ريفر بليت .. 87 لاعبًا

7 – ديفنسور .. 84 لاعبًا

8 – النجم الأحمر .. 81 لاعبًا

9 – دينامو زغرب .. 79 لاعبًا

10 – بوكا جونيورز ..79 لاعبًا

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements