يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يستقبل ملعب آنفيلد الليلة السبت 14 فبراير صدامًا كرويًا ناريًا يجمع ليفربول وضيفه برايتون ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويسعى الريدز تحت قيادة آرني سلوت لاستكمال مشوارهم نحو اللقب، متسلحين بعاملي الأرض والجمهور لتجاوز عقبة النوارس الذين أثبتوا قوتهم هذا الموسم بإقصاء كبار البريميرليج، مما يجعل اللقاء اختبارًا لطموحات رفاق محمد صلاح في الظفر بالكأس الغالية.

تنطلق صافرة بداية هذه الملحمة الكروية بين ليفربول وبرايتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، بينما سيكون الموعد في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

ويبدأ البث في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الإمارات، فيما يتابع الجمهور في دول المغرب العربي المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون مباشر اليوم

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ليفربول وبرايتون مباشرة.

من هو معلق مباراة ليفربول وبرايتون الليلة

استقرت إدارة قنوات بي إن سبورتس على إسناد مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث قمة ليفربول وبرايتون للمعلق الرياضي عبد الله الغامدي.

وسيتولى الغامدي نقل أجواء ملعب آنفيلد وتحليل التحركات التكتيكية للفريقين، في ظل وجود ترقب جماهيري كبير لما سيسفر عنه هذا الصدام في واحدة من أعرق بطولات كرة القدم حول العالم.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون عبر الإنترنت مجانًا

تتوفر خيارات المشاهدة الرقمية عبر تطبيق beIN Connect ومنصة TOD للمشتركين لضمان متابعة مباراة ليفربول وبرايتون عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بجودة عالية.