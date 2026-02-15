الرياض - كتبت رنا صلاح - يشير الدكتور أليكسي أليكسينكو أخصائي أمراض القلب، إلى أن التعب المزمن والوهن والضعف قد يكون من أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض قد تشير إلى مشكلات في القلب

ووفقا له، للكشف عن أمراض القلب، من الضروري الانتباه إلى الأعراض التي تظهر لأول مرة.

ويقول: "مثلا الشعور بالتعب المزمن، والإعياء، والضعف، أي عندما يصبح النشاط البدني المعتاد صعبا. وثانيا، ظهور أعراض مرضية مثل الألم وعدم الراحة في الصدر، وتحديدا في منطقة عظم القص، أو ألم أسفل عظم القص".

ويضيف: "عادة ما يشير المريض إلى هذا الألم بوضع قبضة يده على منتصف صدره. وقد يمتد هذا الألم إلى الذراع اليسرى، عادة أسفل لوح الكتف الأيسر، أو إلى الرقبة، أو إلى الفك السفلي. ويصاحب هذا الألم عادة الإجهاد البدني أو النفسي، أي أنه نادرا ما يحدث أثناء الراحة".

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الشعور بضيق التنفس أثناء بذل مجهود بدني عرضا مقلقا. ولكن إذا ظهر ضيق التنفس لأول مرة، فإنه يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

ووفقا له، إن أي شعور بعدم انتظام ضربات القلب يجب أن يثير القلق أيضا.

ويقول: "أي عدم انتظام ضربات القلب. عند قياس ضغط الدم في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم، سيظهر أن النبض غير منتظم، أي أن هناك اضطرابا في النظم. وهذا يستدعي مراجعة الطبيب أيضا".