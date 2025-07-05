عاجل: كيس بسكوت.. آخر ما تبقى من مشاهد الوجع في حادث “إقليمي المنوفية” (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رصدت عدسة “تليجراف مصر”، مشاهد مؤلمة من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، الذي أودى بحياة 9، فيما أصيب 11 آخرين؛ جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

قطع من البسكويت، وحذاء خاص بأحد الضحايا؛ كان آخر ما تبقى من ضحايا الحادث الأليم، الذي لا يزال اتفرجًا على نزيف الإسفلت الذي يحصد الأرواح.

انحراف عجلة القيادة

وبحسب مصادر مطلعة قالت لـ“تليجراف مصر” إن الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، شهد حادث تصادم بين سيارتين (ميكروباصين)، بالقرب من كارتة الخطاطبة، بسبب انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما دفعه لتغيير المسار، والسير عكس الاتجاه، ما يذكرنا بحادث فتيات العنب الذي جرت أحداثه قبل أيام.

وقد انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى مستشفى الباجور، للاطمئنان على المصابين بالحادث، وتقديم الدعم اللازم لهم.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات، القريبة من الحادث وسرعة التنسيق بين مديرية الصحة والإسعاف، والمرور للتعامل الفوري مع الحادث.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي، الأمر الذي أسفر عن رحيل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وقد جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وسيارات الإغاثة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.