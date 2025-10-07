نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان وزاري خليجي أوروبي عن إسرائيل وقطر وغزة وخارطة الطريق في السويداء السورية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي الهجمات الإسرائيلية على الدوحة وأكد دعم سيادة قطر ووحدة أراضيها.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد بيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي استضافته دولة الكويت يوم الاثنين، التمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مرحبا بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة الفلسطيني وإعادة الإعمار وفق إطار دولي منسق.

وأشاد في هذا الصدد بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مرحبا بإعلان نيويورك ودعوة الأمم المتحدة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ومؤكدا دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجهود التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي شاركت في رئاسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج.

ودعا البيان إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات السلطة الفلسطينية، مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي البالغ 1.6 مليار يورو وكذلك الدعم الخليجي لميزانيتها.

وأكد في السياق على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها ودور المملكة الأردنية ولجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.

كما أكد على أهمية استمرار الحوار الدبلوماسي مع إيران واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترام ميثاق الأمم المتحدة، داعيا طهران إلى إنهاء احتلالها لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وحل النزاع عبر المفاوضات أو محكمة العدل الدولية.

وفي الملف اليمني، أعرب البيان عن الدعم لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل للنزاع.

ودعا المجتمعون الحوثيين إلى وقف الهجمات في البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة والإفراج عن العاملين الإنسانيين.

وبخصوص سوريا، أكد البيان أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها ودعم خارطة الطريق في السويداء، مجددا عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ودعم القرار 2782 لعام 2025.

وفي الشأن اللبناني، شدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 1701 واتفاق الطائف ودعم الجيش اللبناني ودور بعثة المراقبة الدولية للأمم المتحدة (يونيفيل) في تعزيز الاستقرار.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق وعقد الاجتماع الوزاري الـ30 في بروكسل 2026 معربا عن التقدير لدولة الكويت على استضافتها الناجحة للاجتماعات الوزارية الخليجية الأوروبية