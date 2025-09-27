أشرف عبد الباقي يشعل الجدل بين نشاطه الفني وتكريمه العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعيش النجم الكبير أشرف عبد الباقي حالة من الحراك الفني غير المسبوق، جعلته في صدارة الاهتمام داخل الوسط الفني وخارجه فقد انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل "ولد بنت شايب" المقرر عرضه على منصة watch it بداية من أكتوبر المقبل، والمسلسل يحمل خصوصية مضاعفة بالنسبة له، إذ تولت إخراجه ابنته زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها التلفزيونية، ليكون الأب حاضرًا بدعمه الفني والمعنوي لابنته في هذه الخطوة الاستثنائية.

ولم يتوقف نشاط عبد الباقي عند الدراما فقط، بل ينتظر جمهوره عرضه السينمائي الجديد "السادة الأفاضل"، الذي يشاركه بطولته كل من محمد ممدوح "تايسون"، طه دسوقي، انتصار، وهنادي مهنا، تحت إدارة المخرج كريم الشناوي العمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية اللايت، حيث يتناول صراعًا طريفًا بين عائلتين إحداهما ريفية والأخرى قاهرية، لتتصاعد المواقف الكوميدية في إطار إنساني مشوق.

كما يظهر عبد الباقي ضيف شرف في فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" للمخرج هادي الباجوري، المنتظر طرحه بدور العرض في 8 أكتوبر المقبل، ليؤكد مجددًا على حضوره المتنوع في السينما.

أما على صعيد التكريم، فقد أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا عن الاحتفاء بالفنان الكبير في حفل افتتاح دورته الثانية، والتي تنطلق في مدينة العين السخنة خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة عبد الباقي السينمائية الحافلة التي تجاوزت 65 فيلمًا، معظمها حقق حضورًا لافتًا في المهرجانات المحلية والدولية.

وقد أعرب النجم عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تمنحه دفعة قوية لمواصلة العطاء الفني وتقديم أعمال تليق بجمهوره، مشيرًا إلى أن فيلم "السادة الأفاضل" من أقرب الأعمال إلى قلبه في السنوات الأخيرة.

