عاجل - موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 بالزيادة وفقًا لوزارة المالية

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 لكل العاملين بالقطاعات الحكومية وذلك على مستوى أنحاء الجمهورية، ولقد قامت الوزارة بتخصيص أيام محددة لكل وزارة أو جهة حكومية وذلك منعًا للتكدس والازدحام أمام المنشآت الحكومية، كما يتاح سحب المرتبات من أحد منافذ الصرف المحددة مما يحمى أرواح الجميع، كما قررت رفع الحد الأدنى للأجور لتصبح 7،000 جنيه بدلًا من 6،000 جنيه شهريًا وتأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأفراد.

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025

وفقًا لما حددته الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية المصرية فإن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة التي تم تنفيذها اعتبارًا من شهر يوليو الماضي هو 23 أكتوبر ويستمر صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية حيث ينتهي في 27 من الشهر ذاته، فيما يتم صرف كل المستحقات المالية المتأخرة خلال أيام (7،8،12) من الشعر ذاته.

منافذ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

يتاح لكل العاملين بالجهات الحكومية أو الوزارات صرف رواتبهم الشهرية من خلال أحد منافذ الصرف التي خصصته الوزارة، وفيما يلي إليك هذه الأماكن:

ماكينات الصرافة الآلية ATM.

البريد المصري المنتشر بجميع القرى والمحافظات.

البنوك المصرية التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي 2025

قررت وزارة المالية رفع أجور الموظفين بجميع القطاعات الحكومية في شهر يوليو الماضي، فبحسب التصريحات فإنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1100 جنيه شهريًا بحيث لا يقل راتب الدرجة السادسة عن 7000 جنيه، فيما سيتم زيادة 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، ونحو 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيه بشكل شهري.