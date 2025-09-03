أخبار اليمن : صنعاء تستهدف يافا بصاروخين

صنعاء تستهدف يافا بصاروخينأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيين استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية ومزدوجة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما نوع فلسطين2 الانشطاري ذي الرؤوس المتعددة يُستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذي الفقار.

وذكر البيان أن العملية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة مطار اللد.

وأشار إلى أن اليمنيين يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف وهم في موقع الجهاد والدعم والإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، واثقون بنصر الله وبعونه وتسديده.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن عملياتها مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة.