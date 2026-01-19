الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند.

ترامب: العالم غير آمن طالما أننا لا تسيطر على غرينلاند

وكتب ترامب في منشور الاثنين، بأن العالم لن يكون آمنا ما لم تسيطر الولايات المتحدة بالكامل على جزيرة غرينلاند الدنماركية ذات الحكم الذاتي.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الدنمارك لم تتمكن من فعل أي شيء لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند، مضيفا "حان الوقت لذلك الآن وسيتم".

وأصر ترامب مرارا على أنه لن يرضى بأقل من ملكية بلاده لغرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، في حين يصر قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع وليست هناك رغبة في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.