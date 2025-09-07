أخبار اليمن : إعادة فتح طريق المحويت القناوص

إعادة فتح طريق المحويت القناوصافتتحت اليوم طريق المحويت القناوص في منطقة عزلة جبل الطرف قرية عنبر في محافظة المحويت، عقب الانهيار الصخري الذي تسبب بإغلاقها الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس الفريق الإشرافي لمشاريع وصيانة طرق المحويت لدى صندوق صيانة الطرق المهندس أبو حورية أحمد، أن فرق العمل التابعة لفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة انتهت من أعمال فتح الطريق بتمويل صندوق صيانة الطرق.

وأشار إلى أن الانهيار الصخري الناتج عن تدفق السيول أدى إلى قطع الطريق، مثمناً كافة الجهود التي بذلت للتخفيف من معاناة المسافرين، وتسهيل حركة المرور.

وأكد أن أعمال الصيانة لشبكة الطرق في المحافظة مستمرة، وفق الإمكانيات المتاحة وبحسب الأولويات.