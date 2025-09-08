أخبار اليمن : 66 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

66 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم
استشهد 66 فلسطينياً، منذ فجر اليوم، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن عدد الشهداء جاء على النحو الآتي، شمال القطاع 54 شهيداً، وسط القطاع 7 شهداء، وجنوب القطاع 5 شهداء.
واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الشيخ شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات، إضافة إلى مفقودين تحت الأنقاض.
يأتي ذلك في حين واصل الاحتلال استهداف الأبراج والمباني في مدينة غزة، حيث شن غارات على عمارة الرؤية التي تتكون من 7 طوابق وتضم أكثر من 30 شقة.
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفاً و455 شهيداً، و162 ألفاً و776 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينياً، منهم 138 طفلاً.
