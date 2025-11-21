حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الكيان الإسرائيلي على لبنان في غضون عام بلغت 1276 شخصاً، وذلك منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وأوضحت الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن حصيلة الضحايا منذ 28 نوفمبر 2024، وحتى 19 نوفمبر الجاري بلغت 331 شهيداً و945 جريحا.

يذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط، وما زال يواصل خروقاته حيث تجاوز 7 آلاف خرق جوي وأكثر من 2400 نشاط عسكري في منطقة عمليات اليونيفيل منذ نوفمبر الماضي.