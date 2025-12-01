ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70112
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفا و112 شهيدا، و170 ألفا و986 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان اليوم، إن 9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بعد انتشالهم من تحت الركام، إلى جانب إصابة واحدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأكدت أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 356، والإصابات 909، في حين تم انتشال جثامين 616 شهيدا.
وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس ودخل حيز التفيذ في أكتوبر الماضي، من خلال قصف عدة مناطق في قطاع غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70112 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.