روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانيّة

روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانيّةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراضها وتدميرها 32 طائرة مسيّرة أوكرانيّة في أجواء 11 منطقة روسيّة.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية​​​ منها أربع طائرات مسيّرة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وبريانسك ونوفغورود وروستوف، وإقليم كراسنودار.

وأضافت أن ثلاث طائرات مسيّرة تم إسقاطها فوق بحر آزوف وثلاثة أخرى فوق مقاطعة لينينغراد، واثنتين فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد، وكورسك، وسمولينسك، وتولا.