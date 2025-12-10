أخبار اليمن : منتخب اليمن يودّع بطولة كأس الخليج

منتخب اليمن يودّع بطولة كأس الخليج
ودّع المنتخب اليمني الأولمبي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد تعادله أمام نظيره العماني 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
تقدم المنتخب العماني بهدف في الدقيقة 46، قبل أن يعادل فيصل المعروفي النتيجة لليمن في الدقيقة 63.
وبهذا التعادل، ودع الأحمر الأولمبي البطولة بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، كما انتهى مشوار عُمان أيضاً بعد احتلاله المركز الرابع بنقطة واحدة، فيما تأهل منتخبا العراق والإمارات عن المجموعة.
وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على العراق 2-1، قبل أن يخسر من الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.
