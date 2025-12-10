أخبار اليمن : الصعدي يؤكد أهمية التدريب للكادر التربوي

الصعدي يؤكد أهمية التدريب للكادر التربوي
أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أهمية تدريب وتأهيل الكادر التربوي لضمان بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.
وأشار الوزير الصعدي خلال زيارته للمشاركين في برنامج الدبلوم التدريبي لمعلمي ومعلمات الإرشاد التربوي بمدارس "الكويت، شهداء السبعين، وأروى" بأمانة العاصمة، إلى أهمية البرامج والورش التدريبية في تعزيز قدرات الكادر التربوي وصقل مهاراتهم، فضلًا عن كونها فرصة لتبادل الخبرات وإكساب المشاركين مهارات وأساليب تربوية جديدة.
وحث المشاركين على التفاعل الإيجابي مع مفردات البرنامج التدريبي والعمل على اثرائه، منوهًا بجهود القائمين على البرنامج التدريبي في مختلف المدارس المستهدفة بأمانة العاصمة.
بدوره، أوضح مسؤول القطاع التربوي بالأمانة عبدالقادر المهدي، أن البرنامج يستهدف ألفًا و148 من معلمي ومعلمات الإرشاد التربوي يتم تدريبهم في 24 قاعة موزعة على مختلف المناطق التعليمية بأمانة العاصمة.
