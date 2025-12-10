أخبار اليمن : بن حبتور ولبوزة يؤكدان أهمية تعزيز الجبهة الداخلية

بن حبتور ولبوزة يؤكدان أهمية تعزيز الجبهة الداخليةالتقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الدكتور عبدالله قيران.

جرى خلال اللقاء الوقوف على عدد من القضايا المتصلة بالشأن الداخلي في ضوء استمرار العدوان والحصار والاحتلال وتحضير الأعداء لجولة جديدة من العدوان على الشعب اليمني.

وتم التأكيد على المسؤولية الوطنية والتاريخية المنوطة بكافة القوى السياسية الوطنية المناهضة للعدوان والحصار بما في ذلك المؤتمر الشعبي في تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة العليا للوطن بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في مواجهة المعتدين والمتربصين والعمل على تحرير كامل الأرض اليمنية من الاحتلال.