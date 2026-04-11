أخبار اليمن : وفاة 3 أطفال غرقاً في بركة مياه بصعدة

وفاة 3 أطفال غرقاً في بركة مياه بصعدةلقي ثلاثة أطفال حتفهم اليوم بمحافظة صعدة غرقًا في بركة مياه سيول الأمطار في منطقة الصحن بمديرية صعدة.

وأوضح مصدر بعمليات المحافظة، أنه تم تلقي بلاغ، في الساعة الثالثة عصر اليوم، عن واقعة غرق الأطفال مشتاق صادق العجيري 12 عامًا، وهادي هادي السباعي 13 عامًا، وبشار علي حاج الرداعي 15 عاماً، يسكنون بحارة المطلوح بالمدينة.

وأشار البلاغ إلى أن الأطفال الثلاثة وصلوا إلى المستشفى متوفين غرقًا، داعيًا أولياء الأمور إلى الحفاظ على أبنائهم ومنعهم من ارتياد مصبات السيول والأمطار.

فيما حث الدفاع المدني بالمحافظة، الأهالي على منع أبنائهم من السباحة في السدود ومصبات السيول في الوديان، خاصة أثناء هطول الأمطار نظراً لخطورتها البالغة.