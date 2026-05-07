باريس يواجه أرسنال في نهائي الأبطال
بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية توالياً والثالثة في تاريخه، بعدما عاد بتعادل من ملعب بايرن ميونيخ الألماني 1-1 الأربعاء في إياب نصف النهائي، مستفيداً من انتصاره ذهاباً على أرضه 5-4.
افتتح نجم سان جيرمان عثمان ديمبيلي التسجيل في الدقيقة الثالثة لفريقه الذي نجح بالحفاظ على تقدمه حتى الوقت بدلاً من الضائع، قبل إدراك الإنجليزي هارين كاين التعادل في الرمق الأخير (90+4).
ويلعب فريق العاصمة الفرنسية الباحث عن لقب ثان في تاريخه، في النهائي مع آرسنال الإنجليزي المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء، وذلك في العاصمة المجرية بودابست في 30 الشهر الحالي.
