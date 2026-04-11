لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

أخبار اليمن : الحديدة.. وصول 51 صياداً يمنياً من إريتريا

دوت الخليج -
الحديدة.. وصول 51 صياداً يمنياً من إريتريا
وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة، اليوم، 51 صيادا بعد أسابيع من الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية في منطقة "مرسى فاطمة" بإريتريا.

وخلال الاستقبال الذي حضرته قيادات من القطاع السمكي والهيئة العامة للمصائد، استمع المسؤولون إلى شهادات من الصيادين العائدين حول فترة احتجازهم، حيث كشفوا عن وفاة أحد زملائهم إثر صعقة رعدية أصابته في مكان الاحتجاز بإريتريا، ما أدى إلى تقلص عددهم إلى 51 صياداً.

وأوضح الصيادون أن السلطات الإريترية لا تزال تحتجز العشرات من الصيادين في منطقة "مرسى فاطمة".. مؤكدين أنهم يتعرضون لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة.

وعبروا عن الشكر لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، على الاهتمام بالصيادين وتأمين وصولهم إلى أسرهم.. داعين إلى ضرورة الضغط للإفراج عن بقية الصيادين المحتجزين وتأمين عودتهم، ووضع حد للممارسات التعسفية التي ترتكبها البحرية الإريترية.

وندد الصيادون باستمرار القرصنة الإريترية واستهداف القوارب اليمنية ومصادرة معدات الصيد.. معتبرين هذه الانتهاكات خرقاً سافراً للقوانين الدولية.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت

