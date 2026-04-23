أخبار اليمن : بن حبتور يعزي في وفاة وكيل وزارة الإعلام سابقا محمد شاهر

بن حبتور يعزي في وفاة وكيل وزارة الإعلام سابقا محمد شاهربعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي الإعلامي محمد شاهر القرشي، وكيل وزارة الإعلام سابقا، بعد مسيرة مهنية حفلت بالعطاء الكبير.

وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد ومنتسبي القطاع الإعلامي، بمناقب الفقيد الذي يعد علما من أعلام الإعلام اليمني، وممن كان لهم بصمات في تطوير العمل الإعلامي خلال الفترة الماضية.

ونوه بالعطاء المهني للفقيد كرئيس تحرير وكاتب في عدد من الصحف اليمنية.. مؤكدا أن الوطن وقطاع الإعلام تحديدا فقدا أحد فرسانه الكبار الذين كان لهم صولات وجولات في ميدان السلطة الرابعة، وشخصية إعلامية قيادية بارزة.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وزملائه في مهنة المتاعب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".