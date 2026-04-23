أخبار اليمن : صلاح يتفقد العمل بمشاريع الطرق والصيانة

صلاح يتفقد العمل بمشاريع الطرق والصيانةتفقّد محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، سير العمل في مشاريع الطرق والصيانة الحضرية للشوارع بمركز المحافظة.

واطلّع المحافظ صلاح على مستوى التنفيذ بمشروع طريق خط بعدان البالغ طوله 480 متراً وبعرض 12 متراً، بإجمالي مساحة 5500 متر مربع، وبنسبة إنجاز 25 بالمائة، وبتكلفة إجمالية 123 مليوناً و500 ألف ريال، بتمويل السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.

كما تفقد أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية الواقعة بين شارع 16 وطريق السبل بمركز المحافظة، والتي تشمل التشجير وطلاء البردورات، بتمويل صندوق النظافة والتحسين وبمساهمة مجتمعية.

وتم الاطلاع على مشروع الصيانة الروتينية لشوارع مركز المحافظة، الذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمائة، بتكلفة 143 مليون ريال بتمويل المجلس المحلي، يتضمن ترميم حفريات وصيانة الرصف الحجري في عدد من الشوارع الحيوية بمديريتي الظهار والمشنة، ومنها شوارع تعز وفروعه، والعدير، والسبل، والمحافظة، والجامعة، إضافة إلى بعض شوارع المدينة القديمة.

وأكد المحافظ صلاح، أهمية مضاعفة الجهود واستمرار العمل لإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في التنفيذ.

وأشار إلى أن المشاريع الخدمية تمثل أولوية للسلطة المحلية ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية في مركز المحافظة، لافتاً إلى أن دعم ومساندة المجتمع يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية.

واعتبر محافظ إب، مشاريع الطرق شريانًا حيويًا للتنمية في المحافظة، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة التنقل وربط المديريات ببعضها وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أن تحسين شبكة الطرق يسهم في خفض تكاليف النقل وتيسير وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وثمّن دور الجهات المنفذة والممولة، خاصة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وصندوق النظافة والمجلس المحلي، والمبادرات المجتمعية، مؤكداً أن تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

بدوره، أوضح مدير الوحدة التنفيذية لمشاريع الطرق بالمحافظة المهندس خالد الصلاحي، أن الأعمال تسير وفق الخطط المحددة وبإشراف فني مستمر.

ولفت إلى حرص الفرق الهندسية على معالجة التحديات الميدانية أولاً بأول لضمان جودة التنفيذ، مبينًا أن نسبة الإنجاز في مشاريع الصيانة تعكس مستوى الالتزام والحرص على تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة السير في مركز المحافظة.