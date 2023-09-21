الأمانة العامة بالجامعة العربية تشارك في أعمال الدورة السادسة لمعرض الصين والدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - يشارك وفد قطاع الشؤون الاقتصادية برئاسة سعادة السفير الدكتور / علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في أعمال الدورة (6) لمعرض الصين والدول العربية والذي يعقد بمقاطعة نينغشيا ذات الحكم الذاتي لقومية هوي بالصين خلال الفترة 21-24/9/2023، حيث يعد هذا المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص بالدول العربية لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الصيني، بالإضافة الى الاستفادة الكبرى من بمبادرتي الصين حول " الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية " لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصين ولتحقيق المنفعة المشتركة، علماً بأن المملكة العربية السعودية هي ضيف الشرف في هذه الدورة من المعرض.

ويشارك في أعمال المعرض عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية والصين وكذلك سفراء الدول العربية بالصين، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الكبيرة والمتوسطة، والعاملين في الغرف التجارية والصناعية ورجال الاعمال ورواد الاعمال العرب والصينيين.

وكذلك يتم تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات على هامش أعمال المعرض في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يأتي من بين أهمها: مؤتمر دعم مبادرتي الحزام والطرق، قمة الاعمال العربية الصينية وعدد من الفعاليات المتعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة والمياه، نقل التكنولوجيا والابتكار، السياحة.

إلى جانب توقيع العديد من الصفقات الاقتصادية ما تعود بالنفع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني، وكذلك يتطلع الجانبان من خلال أعمال هذا المعرض لتعزيز التعاون المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

يأتي انعقاد أعمال المعرض في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني والذي يعد من أقدم المنتديات التي عقدت لتعزيز التعاون الثنائي العربي الصيني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك منذ 2009، ومعرض الصين والدول العربية من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد تحت مظلة المنتدى والذي يعد منصة أساسية للعلاقات العربية الصينية ولتعزيز التعاون المشترك.